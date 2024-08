Tej nocy gwiazdy spadały na tle zorzy polarnej

Noc z niedzieli na poniedziałek okazała się wyjątkowa pod względem obserwacji astronomicznych. Wiele osób spoglądało w niebo, wypatrując meteorów z roju Perseidów, który zbliża się do maksimum. Tymczasem na niebie zaczęły pojawiać się przepiękne światła zorzy polarnej - początkowo widoczne jedynie jako słaba łuna na zdjęciach, ale w drugiej części nocy stopniowo nabierające sił.

Zorza i Perseidy na zdjęciach

Materiały uwieczniające to wyjątkowe zjawisko otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Perseidy 2024. Jak oglądać?

Jeśli tej nocy przegapiliśmy spadające gwiazdy, nic straconego. Aktywność Perseidów zaczęła się 17 lipca, a potrwa do 24 sierpnia. Najistotniejszy jest jednak okres wokół maksimum. Według Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego moment ten przypadnie 12 sierpnia około godziny 16 polskiego czasu. Oznacza to, że sporo meteorów zauważymy także w nocy 12 na 13 sierpnia. Obserwacjom sprzyja faza Księżyca, który dość wcześnie zajdzie.

Do oglądania meteorów nie potrzeba lornetek ani teleskopów. Potrzebne jest tylko niebo bez chmur i najlepiej widoczność na duży fragment nieboskłonu. Im ciemniej w okolicy, tym więcej meteorów zobaczymy, więc jeśli nie możemy udać się poza miasto, warto znaleźć obszar, w którym lampy uliczne nie świecą w oczy. Tak zwany radiant Perseidów - czyli punkt, z którego wydają się wybiegać, gdybyśmy przedłużyli ich trasy po niebie - znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza.

Perseidy - co warto wiedzieć?

Spadające gwiazdy, czyli meteory, to zjawiska świetlne towarzyszące przelotowi skalnego okruchu z kosmosu (meteoroidu) przez atmosferę ziemską. Większość takich drobin spala się w atmosferze, tylko te większe są w stanie dotrzeć do powierzchni naszej planety i po upadku znajdujemy je jako meteoryty.

Perseidy należą do najaktywniejszych rojów meteorów. Są to szybkie meteory, osiągające prędkość 59 kilometrów na sekundę. Zwykle padają grupami po 6-15 meteorów w ciągu 2-3 minut. W maksimum może być nawet 100 meteorów w ciągu godziny - w teoretycznych, idealnych warunkach. Ten rój meteorów, znany od starożytności, ma związek z kometą 109P/Swift-Tuttle, która przelatuje w pobliżu Ziemi co 133 lata. Pierwszy raz dostrzeżono ją w 1862 roku.