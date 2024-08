Największy polski satelita poleciał w kosmos 

- Po wielu latach pracy nad systemem satelitarnym HyperSat, na którym bazuje pierwszy polski duży satelita, nadchodzi kluczowy moment. Rakieta Falcon 9 umieści EagleEye w przestrzeni kosmicznej. Jest to moment, na który czekaliśmy od dawna wraz z całą polską branżą kosmiczną - powiedział Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments SA, cytowany w komunikacie. - Dla mnie osobiście będzie to wydarzenie bardzo specjalne. 12 lat temu, gdy powstawała firma, zapowiedzieliśmy, że za cel obrała sobie uzyskanie zdolności do projektowania i produkcji w pełni polskich satelitów. Wtedy nikt w to nie wierzył. A teraz, po wybudowaniu laboratoriów, zaplecza produkcyjnego, a przede wszystkim przyciągnięciu do Creotech doskonałych ludzi, na których barkach spoczęła misja budowy EagleEye, jesteśmy gotowi - dodał.