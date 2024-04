Pogoda jest dziś chwiejna. Na reportera TVN24 spadła krupa śnieżna

Kwietniowa pogoda przynosi nam w tym roku sporo niespodzianek, o czym przekonał się reporter TVN24 Aleksander Przybylski. Podczas prowadzenia transmisji z Poznania złapały go nagłe opady deszczu i krupy śnieżnej.

- Mamy trochę niebeskiego nieba, a obok zimny deszcz ze śniegiem, i tak to się kotłuje z minuty na minutę. Niewykluczone, że gdybyśmy łączyli się za dziesięć minut, mielibyśmy tutaj słońce - skwitował.

Pączki nad Polską

Do Polski napłynęło prosto z północy zimne, wilgotne powietrze arktyczne. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ma ono tak zwaną równowagę chwiejną. Oznacza to, że chłodna masa nagrzewa się nieco nad lądem - czyli obecnie nad naszym krajem. Cieplejsze porcje powietrza unoszą się, dając impuls do formowania się chmur kłębiastych. Owe chmury wypiętrzają się, a w momencie krytycznym, gdy nie są w stanie utrzymać kropel wody, niosą miejscami przelotne opady deszczu, krupy śnieżnej i opadów deszczu ze śniegiem.