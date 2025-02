Meteoryt spadł na Lubelszczyźnie. "Historyczna chwila"

W sobotę na terenie gminy Drelów w województwie lubelskim znaleziono meteoryt. Kosmiczna skała wleciała w atmosferę i spadła na Ziemię we wtorek wieczorem. Zjawisku, które udało się zarejestrować na nagraniu, towarzyszyły rozbłysk na niebie oraz głośny huk.

We wtorek 18 lutego po godzinie 18 niebo nad Mazowszem, a także nad Lubelszczyzną rozświetlił bolid, czyli jasny meteor. Zjawisko zostało zarejestrowane przez kamery sieci Skytinel, śledzącej tego typu obiekty. W sobotę w rejonie gminy Drelów, pomiędzy Białą Podlaską a Międzyrzeczem Podlaskim w województwie lubelskim udało się znaleźć to, co nie spłonęło w atmosferze - meteoryt. Znaleziska dokonał Maksymilian Jakubczak z Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Kosmiczna skała waży około 93 gramy i jest chondrytem zwyczajnym, czyli meteorytem kamiennym.