Tragiczny świąteczny poniedziałek na Podhalu. Wielu zabitych, setki interwencji

Zginęło pięć osób

Do drugiego tragicznego zdarzenia doszło w Zakopanem przy ulicy Powstańców Śląskich około godz. 13. Drzewo przewróciło się na kilkuosobową rodzinę wychodzącą z kościoła. Dziewięciolatek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Jak mówił ratownik medyczny zakopiańskiego szpitala powiatowego w Zakopanem Paweł Mickowski, mimo trwającej ponad półtorej godziny reanimacji, nie nie udało się go uratować.