Kula ognia rozświetliła nocne niebo. Co przeleciało nad Polską

Bolid, czyli jasny meteor, rozbłysnął nad Polską w nocy z poniedziałku na wtorek. Tuż po północy niebo nad centralnymi regionami naszego kraju na chwilę stało się jasne. Jak przekazali analitycy z projektu Skytinel, którzy nagrali to zjawisko, kosmiczny gość pochodził z Wielkiego Pasa Asteroidów.

Kula ognia rozjaśniła nocne niebo

"Meteor zaczął być widoczny na wysokości 95,42 kilometra i pędził w kierunku Ziemi z prędkością początkową około 25 kilometrów na sekundę. W trakcie swojego lotu wyhamował do około 9 kilometrów na sekundę oraz całkowicie spłonął na wysokości 38,45 kilometra. Co za tym idzie, nie doprowadził do spadku meteorytów" - napisał w mediach społecznościowych Żmija.