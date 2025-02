Kolejne kule ognia przeleciały nad Polską. Nagranie

Ubiegłej nocy nad Polską przeleciały co najmniej dwa bolidy. Potwierdzają to obserwacje projektu Skytinel, zajmującego się monitorowaniem nieba nad naszym krajem. Niezwykle jasne smugi były widziane z wielu miejsc w Polsce.

"Ślad po przelocie był widoczny przez kilkanaście sekund"

Pierwszy bolid zauważono o godzinie 23.13 we wschodniej Polsce. Jego przelot pozostawił po sobie gwałtowny rozbłysk.

"Ślad po przelocie był widoczny przez kilkanaście sekund, ale wszystko wskazuje na to, że meteoroid był zbudowany z materiału o niewielkiej wytrzymałości, rozpadł się bardzo wysoko nad Ziemią i nie dotarł do jej powierzchni" - czytamy na profilu Skytinel w mediach społecznościowych.

Drugi bolid pojawił się nad województwem łódzkim. Jego prędkość wejścia w atmosferę była niższa, przez co lot był mniej dynamiczny.

Czym jest bolid

Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.