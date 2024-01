"Kosmiczny pociąg" już dziś przeleci nad Polską

Satelity Starlink przelecą nad Polską w poniedziałek. Co najważniejsze, poniedziałkowe późne popołudnie w większości kraju zapowiada się pogodnie, co ułatwi nam obserwację "kosmicznego pociągu".

Zbity, jasny pociąg

"Zbity i najpewniej wciąż jasny pociąg Starlink będziemy mogli zobaczyć od ok. 17.21, kiedy to paczka satelitów wzleci na wysokość ok. 10 stopni nad zachodnim horyzontem" - napisał w mediach społecznościowych.