Ich powrót do lubuskich lasów to ogromny sukces

Michał Bielewicz, regionalny konserwator przyrody w Gorzowie Wielkopolskim uważa, że powrót sokoła wędrownego do lubuskich lasów to ogromny sukces przyrodników ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół", leśników, ornitologów z Komitetu Ochrony Orłów oraz administracji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. - To również doskonały przykład, że współpraca wielu osób i różnych instytucji jest kluczem do sukcesu w realizacji udanych projektów odbudowy populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt - zaznaczył Bielewicz.