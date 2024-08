Gdzie jest burza? Poranek głośny od grzmotów

czytaj dalej

Najbliższe dni upłyną pod znakiem bardzo ciepłej, ale również niespokojnej pogody. W czwartek w większości kraju mogą pojawić się burze z silnymi opadami deszczu. Na przełomie tygodnia temperatura wzrośnie do 28 stopni Celsjusza, a poniedziałek dobije do 30 st. C.