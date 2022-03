Dąb Dunin. Europejskie Drzewo Roku 2022 rośnie w Polsce

- To wielki sukces polskiej przyrody i ludzi zaangażowanych w konkurs. [...] W taki właśnie sposób budujemy wspólnie kapitał społeczny wokół drzew i przypominamy o wartościach, jakie niosą ze sobą drzewa. Przyrodniczych, kulturowych czy historycznych. Szczególnie te wiekowe. To one przypominają nam, kim jesteśmy i o co powinniśmy dbać - powiedział Jacek Bożek, założyciel i szef Klubu Gaja.