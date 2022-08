Podtopione budynki, rzeki płynące ulicami, drzewo spadło na samochód

Małopolscy strażacy w związku z pogodą interweniowali w sobotę 100 razy. Najwięcej szkód spowodowanych intensywnymi opadami deszczu powstało we wsiach Ratułów i Ciche w powiecie nowotarskim, gdzie zazwyczaj mały górski potok w ciągu 20 minut zmienił się w rwącą rzekę. Łącznie nowotarska straż odnotowała 36 interwencji, przy czym głównie były to działania związane z pompowanie wody z zalanych piwnic. Woda uszkodziła także nieduży fragment gminnej drogi we wsi Ciche.