Atak zimy. Opady śniegu, trudne warunki na drogach, powalone drzewa, przerwy w dostawach prądu

Obfite opady śniegu występują w Polsce od sobotniego wieczora. Warunki na drogach są trudne, wyjechały pługopiaskarki i posypywarki. Niektóre trasy zostały zablokowane, między innymi przez samochody ciężarowe, które nie mogły wjechać na wzniesienia. Są miejsca, gdzie wystąpiły w niedzielę przerwy w dostawach prądu. Strefa intensywnych opadów śniegu po południu obejmowała prawie całą wschodnią połowę kraju i przemieszczała się nad kolejne regiony.

Śnieg najbardziej intensywnie pada w niedzielę na południowym wschodzie kraju. Obfite opady pojawiły się tam już ostatniej nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował rano, że przed godziną 10 najwięcej śniegu - 30 centymetrów, spadło w Puławach w województwie podkarpackim.

Jak pogoda zmieniała się w ciągu dnia

Tuż po godzinie 12 IMGW informował, że "strefa opadów śniegu znajduje się obecnie nad prawie całą wschodnią połową kraju i przesuwa się na północ". Zaznaczył, że "godzinowe sumy opadu nie przekraczają 2 mm, ale to wystarczy, by w wielu miejscach zrobiło się biało, a na drogach było niebezpiecznie".

Około godziny 15 synoptycy zauważyli, że "na południowym wschodzie Polski, gdzie ostatniej doby spadło najwięcej śniegu, miejscami nadal pada", jednak "natężenie opadów powinno w ciągu najbliższych godzin słabnąć". Potwierdzili, że strefa opadów "odsuwa się powoli na północ".

Małopolska: ciężarówki blokują przejazdy

Wszystkie drogi krajowe w Małopolsce są w zasadzie przejezdne, choć zdarzają się problemy na odcinkach górskich, gdzie samochody ciężarowe zatrzymują się, blokując przejazd. Takie sytuacje w nocy miały miejsce na przykład na krajowej siódemce w okolicy Jabłonki na drodze do przyjścia granicznego ze Słowacją w Chyżnem czy w okolicach Nowego Sącza.

W niedzielę na zakopiance ciężarówka zatrzymała się przed szczytem wzniesienia w Rdzawce. Pojazd zaczął się ślizgać, częściowo znalazł się w przydrożnym rowie. Pas ruchu w kierunku Krakowa został zablokowany – poinformowała GDDKiA. Na objeździe drogą wojewódzką nr 958 przez Czarny Dunajec i Rabę Wyżną utworzyły się spore korki.

Atak zimy w Krakowie PAP/Łukasz Gągulski

Jazda lokalnymi drogami też jest utrudniona przez zalegający śnieg. Sprzęt do odśnieżania i posypywania dróg ciągle pracuje, ale w pierwszej kolejności jest kierowany na główne trakty.

Atak zimy w Krakowie PAP/Łukasz Gągulski

Jak przekazał dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na większości tras krajowych w regionie zalega błoto pośniegowe, tylko niektóre odcinki są czarne, mokre. - Trzeba uważać na błoto i zajeżdżony śnieg - podkreślił dyżurny GDDKiA. W nocy pługosolarki wyjeżdżały ponad 300 razy. Cały dostępny sprzęt pracuje także na drogach wojewódzkich.

Zakopane pod śniegiem TVN24

Świętokrzyskie: konary drzew spadają na linie energetyczne

Wszystkie drogi krajowe na terenie regionu świętokrzyskiego są przejezdne. Nawierzchnie przeważnie są czarne, mokre. Miejscami, zwłaszcza na krajowej siódemce, zalega błoto pośniegowe. Kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu, bo na niektórych odcinkach jest ślisko. Cały czas pada śnieg.

Świeżo spadły wilgotny śnieg powoduje obciążanie konarów drzew, które - kładąc się na liniach energetycznych - powodują awarie. Na terenie trzech powiatów (staszowski, opatowski i sandomierski) około godziny 14 bez prądu pozostawało 3 tys. odbiorców. - Uszkodzonych było osiem odcinków linii średniego napięcia. Najwięcej odbiorców bez prądu jest w okolicach Staszowa i w powiecie opatowskim. Służby pracują na okrągło, aby usunąć te awarie – zapewnił Łukasz Boczar, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja Rzeszów.

Na pozostałym obszarze regionu bez prądu było w tym czasie tysiąc odbiorców. - Najwięcej awarii jest w okolicach Buska-Zdroju, ale nie mają one charakteru masowego. Sytuacja poprawia się, bo rano bez prądu było około 2 tysięcy odbiorców – powiedziała Ewa Wiatr, rzeczniczka prasowa PGE Dystrybucja Skarżysko.

Podkarpacie: interwencje strażaków, przerwy w dostawach prądu

Na Podkarpaciu ponad 60 razy strażacy wyjeżdżali w niedzielę do usuwania skutków intensywnych opadów śniegu - poinformował rzecznik podkarpackiej straży pożarnej brygadier Marcin Betleja. Jak zaznaczył, działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów i drzew, które runęły na jezdnie i chodniki pod naporem śniegu. - Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie został ranny - zauważył. Betleja poinformował, że "w trzech przypadkach strażacy udostępnili aparaty prądotwórcze potrzebne do zasilenia urządzeń medycznych niezbędnych do potrzymania życia chorych w domach". - Do takich zdarzeń doszło w powiatach: krośnieńskim, sanockim i kolbuszowskim - podał.

W Rudołowicach koło Jarosławia strażacy pomagali zabezpieczyć na domu mieszkalnym fragment dachu, który zawalił się najprawdopodobniej w konsekwencji naporu śniegu. - Apelujemy, aby sprawdzić grubość pokrywy śnieżnej na budynkach wielkopowierzchniowych: hipermarketach, magazynach, halach. Konstrukcje mogą nie być przygotowane na takie duże, dodatkowe obciążenie i może dojść do katastrofy budowlanej - podkreślił rzecznik.

Podkarpackie przedsiębiorstwa energetyczne podały około godziny 15 w niedzielę, że sześć tysięcy odbiorców w regionie pozbawionych jest dostaw energii elektrycznej. Jak poinformował Łukasz Boczar z rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja, "uszkodzonych jest 18 linii średniego napięcia oraz blisko 190 stacji transformatorowych". - Awarie wystąpiły równomiernie na terenie całego regionu - zauważył. Jak dodał, linie energetyczne zostały zerwane przez "połamane pod naporem śniegu konary i gałęzie".

Niebezpiecznie jest także na drogach. Policja zaapelowała o ostrożność - przekazała przed południem Anna Klee-Bylica z zespołu prasowego podkarpackiej policji. Jak zaznaczyła, "obfite opady śniegu, zamiecie i śliska nawierzchnia utrudniają jazdę kierowcom".

W konsekwencji intensywnych opadów śniegu samochody ciężarowe w Niebylcu koło Strzyżowa (Podkarpackie) nie mogły wjechać na wzniesienie. Zablokowany został jeden pas drogi krajowej nr 19 w kierunku przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

Śnieżny paraliż w Przemyślu TVN24

Klee-Bylica zwróciła uwagę, że "śliskie jezdnie pokryte sporą warstwą śniegu powodują, że koła pojazdów często tracą przyczepność", droga hamowania "istotnie się wydłuża, łatwo o poślizg i utratę panowania nad samochodem". Dodała, że "wyprzedzanie, wymijanie czy wchodzenie w zakręt, w takich warunkach może być bardzo niebezpieczne". Kierowcy - powiedziała Klee-Bylica - "powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości". - Nie zapominajmy o odśnieżeniu samochodu. Pamiętajmy, że wolniej znaczy bezpieczniej - przypomniała.

Atak zimy w Przemyślu PAP/Darek Delmanowicz

Lubelskie: sytuację utrudnia wiatr

Jak przekazali synoptycy IMGW, w centralnej i południowo-wschodniej części woj. lubelskiego wciąż intensywnie pada śnieg, ale w najbliższych godzinach natężenie opadów powinno słabnąć.

Dyżurny Punktu Informacji Drogowej lubelskiego oddziału GDDKiA powiedział przed południem PAP, że drogi krajowe prawie w całym województwie są zaśnieżone, ewentualnie pokryte zajeżdżonym śniegiem lub błotem pośniegowym. Jak podał, sytuację utrudnia ciągle padający śnieg, dlatego kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. - Staramy się łagodzić skutki zimy i na każdym odcinku sprzęt do utrzymania dróg pracuje na bieżąco - przekazał dodając, że pracuje 78 pługo-solarek.

Kom. Anna Kamola z zespołu prasowego KWP w Lublinie przekazała, że do godz. 11.30 w niedzielę do policji wpłynęły zgłoszenia dotyczące 11 kolizji, trzech wypadków drogowych oraz pięciu innych zdarzeń (np. zakopanie pojazdu), z których większość miała związek z opadami śniegu. Zaapelowała do kierowców o dokładne odśnieżenie samochodu przed podróżą, ostrożną jazdę lub, jeśli to możliwe, pozostanie w domu.

Rzecznik PGE Dystrybucja Karol Łukasik powiedział w niedzielę wczesnym popołudniem, że w związku z pogodą w lubelskim oddziale spółki odnotowano 3 tys. wyłączeń awaryjnych. - Najgorzej sytuacja wygląda w rejonie energetycznym Radzyń Podlaskim, gdzie jest prawie 1,4 tysiąca wyłączeń, w rejonie Lubartów - tysiąc i w okolicach Kraśnika - około 500 - wymienił, dodając, że służby pracują nad przywróceniem zasilania we wszystkich tych miejscach. Podkreślił, że zasilanie jest na bieżąco włączane. - W ciągu najbliższych godzin powinien do wszystkich wrócić - zapewnił.

Trudne warunki drogowe w Lublinie TVN24

Podlaskie: ulice są odśnieżane, ale śnieg ciągle pada

Trudne warunki panują w niedzielę na drogach w Podlaskiem. Intensywnie pada śnieg, występują zawieje i zamiecie śnieżne. Do popołudnia policja odnotowała ok. 20 kolizji. Policjanci apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków jazdy. W Białymstoku przy odśnieżaniu ulic po południu pracowało 61 pługopiaskarek - poinformowała PAP rzeczniczka prezydenta miasta Urszula Boublej. Takie dane uzyskano z systemu GPS, który monitoruje te pojazdy. Rzeczniczka przekazała, że w mieście spadło 5-7 cm śniegu. Ulice są odśnieżane, ale śnieg ciągle pada, wieje wiatr i warunki zmieniają się. Według Boublej, policja i straż pożarna nie odnotowały poważniejszych zdarzeń związanych z pogodą.

PGE Dystrybucja SA nie odnotowała także w regionie masowych awarii prądu spowodowanych warunkami pogodowymi - poinformowała Agnieszka Bajerska z tej firmy.

Posypywarki na ulicach Warszawy

Opady śniegu już rano pojawiły się także na Mazowszu. Na ulice Warszawy, którymi kursują autobusy miejskie, wjechało 170 posypywarek. To w sumie 1600 kilometrów dróg - poinformował Zarząd Oczyszczania Miasta. Pozostałe ulice są oczyszczane m.in. na zlecenie urzędów dzielnic, a w przypadku dróg ekspresowych przez służby GDDiKA.

"Zarząd Oczyszczania Miasta przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni ulic. Monitoruje aktualne dane meteorologiczne i prognozy pogody. Jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejną akcję" - dodał dyspozytor ZOM.

Jak przekazano po południu, padający od rana śnieg spowodował utrudnienia na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego. Dotknęły one wszystkich przewoźników, niektóre pociągi mogą być odwołane, skrócone lub opóźnione.

Posypywarki w akcji w Warszawie Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Autor:kw,ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl, TVN24, PAP