Morze mgieł w Tatrach. Przybywa śniegu, na szczytach słonecznie

Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są trudne - na szlakach zalega śnieg, który powyżej górnej granicy lasu jest w większości nieprzedeptany. "Dodatkowe utrudnienie stanowi niski pułap chmur, który znacznie ogranicza widzialność, co w połączeniu ze świeżym opadem śniegu może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń" - czytamy w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN). Przed południem powyżej 1500 metrów mieliśmy z kolei bezchmurne niebo. W Tatrach obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego.