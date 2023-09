Prognoza na najbliższe dni. Czekają nas znaczne zmiany w pogodzie

Kolejne dni przyniosą zmienną pogodę. Panowanie rozległego, pogodnego wyżu znad Rosji zakończy się, a Polska znajdzie się pod wpływem północnoatlantyckiego wiru niżowego. Przyniesie on ze sobą ochłodzenie i opady. W weekend miejscami termometry pokażą zaledwie 15 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem rozległego i pogodnego wyżu Rosi - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Centrum wyżu zalega nad Rosją, a on sam rozciąga się od Uralu po Hiszpanię. Z południa płynie wolno ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Będzie on do piątku kształtował pogodę w Polsce, przynosząc ze sobą masy powietrza typowe dla lata.

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się słonecznie, tylko na północy i zachodzie pojawi się nieco więcej chmur. Termometry pokażą od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C w centralnej Polsce i na Śląsku. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

W czwartek prognozowana jest słoneczna pogoda. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 25 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum kraju do 28 st. C na Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na piątek

W piątek Polskę od północnego zachodu zacznie obejmować wir niżowy znad północnego Atlantyku i Skandynawii. W nocy z piątku na sobotę wtłoczy on do nas chłodny front atmosferyczny z większym zachmurzeniem kłębiastym i niewielkimi, przelotnymi opadami deszczu.

Dzień przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie, wzrastające do dużego jedynie w regionach północnych. Na termometrach zobaczymy od 23 st. C na Pomorzu, poprzez 26 st. C w centralnej Polsce do 28 st. C na Śląsku. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu, w porywach rozwijając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę. W górach prognozowany jest silniejszy wiatr fenowy.

Prognoza temperatury na okres 27.09-01.10 ventusky.com

Pogoda na weekend

Gdy w sobotę front przewędruje nad Polską z północy na południe, popłynie za nim chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie, w którym temperatura znacząco spadnie. Weekendowe ochłodzenie w przyszłym tygodniu na chwilę ustąpi pogodnemu i ciepłemu wyżowi, ale chłód ma już konkretniej napierać z północy, stąd więcej chmur pojawi się na frontach z deszczem. Na początku października pogoda ma być mniej stabilna.

W sobotę niebo nad Polską będzie pochmurne. Miejscami wystąpią większe przejaśnienia, ale również słabe, przelotne opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 18 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający do 50-70 km/h.

Niedziela również upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na północy spodziewane są słabe opady deszczu do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 17 st. C w centralnych regionach do 19 st. na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny.

Prognoza opadów na okres 27.09-01.10 ventusky.com

Autor:as / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl