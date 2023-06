Przed nami uderzenie gorąca. Otrzemy się o upał

Nadchodzą bardzo gorące dni. Po weekendowym ochłodzeniu temperatura z każdym kolejnym dniem będzie rosnąć, aż w środku następnego tygodnia zbliży się do 30 stopni Celsjusza. Nadal będzie przeważać słoneczna aura, w prognozie na najbliższe dni niemal nie widać deszczu.

W sobotę będzie na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmiennych.

Niedziela również upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

W części kraju zrobi się bardzo gorąco

Poniedziałek na południowym wschodzie kraju przyniesie umiarkowane zachmurzenie, a w Karpatach pojawią się przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze Polski będzie słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby, okresami umiarkowany, północny i wschodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Na wtorek dla całego kraju prognozowana jest słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

W środę blisko upału

Środa upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

