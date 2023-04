Pogoda na weekend. Pogoda na 5 dni. Wyż Petra przyniesie ciepło i bezchmurne niebo. Od nowego tygodnia sporo rozczarowań

Pogodą w nadchodzących dniach rządzić będzie wyż Petra. Za jego sprawą w weekend docierać będą ciepłe masy powietrza, zapewniając wysokie wartości na termometrach i sporo słońca. Od poniedziałku możemy spodziewać się pogorszenia aury.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W najbliższych dniach pozostaniemy pod wpływem układu wysokiego ciśnienia Petra, którego centrum przemieści się znad Szwecji w kierunku Ukrainy, kierując do Polski ciepłe powietrze z południa Europy. W całym kraju dominować będzie pogodna i słoneczna aura, a na termometrach zobaczymy maksymalnie nawet 20-21 stopni Celsjusza.

Pogoda na weekend

W sobotę na przeważającym obszarze kraju prognozowana jest słoneczna aura. Tylko na wschodzie będzie pogodnie z małym, przejściowo umiarkowanym zachmurzeniem. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-17 st. C na wschodzie do 18-20 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, a powieje ze zmiennych kierunków.

Niedziela upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Od zachodu będzie nadciągać coraz więcej chmur. Pojawią się opady deszczu do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie niewykluczone są burze, podczas których może spaść deszcz do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 st. C na zachodzie do 18-21 st. C na wschodzie i w centrum kraju. Powieje umiarkowany, południowy wiatr, który od zachodu będzie skręcać na południowy zachód.

Prognozowana temperatura w dniach 22-26.04 ventusky.com

Pogoda na kolejny tydzień

Poniedziałek na zachodzie i w centrum przyniesie duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu. Na wschodzie będzie pogodnie, choć możliwe są burze i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 14 st. C na Pomorzu Zachodnim do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany. Powieje z południowego zachodu, a na zachodzie - z zachodu.

We wtorek możemy spodziewać się dużego i całkowitego zachmurzenia. Na wschodzie spadnie deszcz, na zachodzie i w centrum opady będą mieć przelotny charakter. Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 st. C na zachodzie do 12-13 st. C na wschodzie i w centrum. Wiatr powieje umiarkowanie z południowego zachodu i będzie skręcać na północny zachód.

W środę niebo będzie pokryte umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, a powieje z północnego zachodu.

Prognozowane opady w dniach 22-26.04 ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl