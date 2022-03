Pogoda na weekend: czekają nas słoneczne dni

Pogoda dopisze nam w weekend - będzie słonecznie. W nadchodzącym tygodniu temperatura może sięgnąć 13 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek upłynie na ogół pod znakiem słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 11-15.03 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota zapowiada się słoneczna. Na termometrach maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, będzie wiał ze zmieniających się z kierunków.

Na niedzielę synoptycy prognozują słoneczną aurę na zachodzie i w centrum Polski. Poza tym wystąpi zmienne zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie od 6 st. C na Podkarpaciu do 11 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek będzie na ogół słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Podkarpaciu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wtorek przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 11-16.03 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl