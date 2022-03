Pogoda w weekend dopisze. Wcześniej miejscami słabo popada śnieg

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam nieco chmur. Miejscami może słabo padać śnieg. W weekend znów się wypogodzi. Temperatura nie będzie zróżnicowana - maksymalnie osiągnie 5-6 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogodny wyż, który zapewnił nam ostatnio kilka słonecznych dni, zdecydowanie osłabł, a jego centrum zaczęło się dość szybko oddalać się od naszego kraju w kierunku Norwegii. Pozwoli to wedrzeć się od północy nad obszar Polski płytkiej zatoce niżu znad Rosji ze słabym frontem atmosferycznym. Za nim napłynie do nas chłodne powietrze z północy. Obecność frontu nad Polską przejawi się w nocy zwiększonym zachmurzeniem w północnej części kraju. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie na całym obszarze Polski.

W czwartek wieczorem oraz w piątek w południowo-wschodniej części kraju spodziewane są słabe opady przelotne śniegu, występujące na skutek zetknięcia chłodu napływającego z północy z wilgotną masa powietrza zalegająca nad południowo- wschodnią częścią Europy. Kolejne dni to ponowna dominacja wyżu znad Skandynawii, ale tym razem już nie tak pogodnego, co poprzedni.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Pogoda w czwartek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Wieczorem, miejscami - zwłaszcza w południowo- wschodniej części kraju - mogą pojawić się bardzo słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na zachodzie. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr.

W piątek w południowo-wschodniej części kraju zrobi się pochmurno. Na pozostałym obszarze wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Miejscami należy spodziewać się słabych i przelotnych opadów śniegu, wynoszących mniej niż 0,5 cm. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Powieje z północy, umiarkowanie, jedynie na zachodzie - słabo.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

W sobotę należy spodziewać się pochmurnego nieba z przejaśnieniami, a w północnej części kraju również z rozpogodzeniami. Nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północno-wschodni wiatr na zachodzie będzie słaby, a na wschodzie umiarkowany.

Niedziela zapowiada się dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na wschodzie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Poniedziałek na południowym wschodzie oraz miejscami na wschodzie, południu i w centrum upłynie pod znakiem słabych opadów deszczu do mniej niż litra wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna sięgnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na zachodzie. Słabo powieje z kierunków północnych.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w najbliższych dniach Ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl