Do Polski nadciągają kolejne obfite opady śniegu, szczególnie intensywne w jednym rejonie

W kolejnych dniach zima nie da o sobie zapomnieć. Pogodę w Polsce będą dyktować niże, które przyniosą śnieg. Największych opadów spodziewać się trzeba w weekend - miejscami na nizinach może spaść bowiem nawet 15 centymetrów świeżego puchu. Jeszcze więcej śniegu spadnie w górach. Mróz nie odpuści.

- Polska znajduje się po wpływem układów niżowych Quintus i Olivier z centrami nad Bałtykiem i północno-wschodnią Rosją - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Nad krajem przemieszcza się z zachodu na wschód umiarkowanie aktywny front atmosferyczny z przelotnymi opadami śniegu. Zimne powietrze arktyczne będzie w czwartek wypierane od południowego zachodu przez nieco cieplejsze masy polarne.

Pogoda na 5 dni

W czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami szczególnie na zachodzie. Na północy i wschodzie kraju okresami wystąpią słabe opady śniegu do 1-2 centymetrów, tylko w Karpatach do 5 cm. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C nad samym morzem. Wiatr będzie południowo zachodni, słaby i umiarkowany.

Jak przekazała synoptyk, w piątek Polska zacznie dostawać się w zasięg wiru niżowego znad Włoch. Nad południowe regiony kraju wkroczy front ze słabymi opadami śniegu. - Ale w nocy z piątku na sobotę niż zacznie przemieszczać się w kierunku Karpat, a wkraczający nad Polskę front nasili kontrast temperatury między wschodem i zachodem kraju - przekazała.

Nad zachodnie regiony napłynie bowiem powietrze arktyczne, a nad południowo-wschodnie i wschodnie - polarne.

- Rozbudować się może więc strefa obfitych opadów śniegu - mogących osiągnąć poziom 15 centymetrów - od Śląska, przez Mazowsze, po Mazury i Podlasie - dodała. Później, kiedy niż odsunie się nad Rosję, cała Polska znajdzie się pod wpływem strumienia arktycznego powietrza i przelotnych opadów śniegu. - Do Mikołaja zima nie odpuści - uzupełniła.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend. Co nas czeka

Piątek na południu i południowym wschodzie zapowiada się z zachmurzeniem dużym z opadami śniegu do 1-5 cm. Poza tym będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami, na Pomorzu możliwy jest słaby śnieg. Temperatura wyniesie od -3 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C nad samym morzem. Wiejący z kierunków północnych wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Nawet 15 centymetrów śniegu, w górach jeszcze więcej

W sobotę zachmurzenie będzie duże. W pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, Mazowsze, po Podlasie i Mazury pojawią się obfite opady śniegu do 5-15 centymetrów, a na południowym wschodzie śniegu z deszczem i marznącego deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W górach obfite opady śniegu do 30 cm. Na termometrach zobaczymy od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem dużym z większymi przejaśnieniami. Pojawią się też przelotne opady śniegu do 1-3 cm. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C w centrum kraju i na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Na północy i w centrum kraju mogą pojawić się słabe opady śniegu do 1-2 cm. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl