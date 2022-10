Pogoda na pięć dni. Powrót temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza

Pogoda w najbliższych dniach będzie bardziej przypominała babie lato niż jesienną szarugę. Temperatury będą nieco wyższe niż ostatnio. W połowie tygodnia w najcieplejszych momentach słupki termometrów mają przekraczać 20 stopni Celsjusza. Od środy zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, a jeśli wystąpią opady, to przelotne.

Wtorek przyniesie jeszcze zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, półncono-zachodni wiatr. Miejscami może być silniejszy, na przykład na wschodzie w porywach może rozpędzić się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Do 21-22 stopni

Środa upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na północy niewykluczone są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z południowego zachodu.

W czwartek na Podlasiu spodziewany jest przelotny deszcz. Poza tym wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Podkarpaciu i 22 st. C w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Na Wybrzeżu jego porywy mogą być silniejsze.

Prognozowana temperatura w dniach 4-8.10 ventusky.com

Słońce lub mała ilość chmur

W piątek będziemy mogli cieszyć się na ogół słoneczną aurą. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszych chwilach od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Początek weekendu, czyli sobota, przyniesie nam małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 15 st. C na Pomorzu do 18 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Prognozowane opady w dniach 4-8.10 ventusky.com

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl