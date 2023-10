Pogoda na jutro - wtorek 31.10. Nocą niebo zacznie się mocno chmurzyć, może też popadać

Pogoda na jutro, czyli na wtorek 31.10. W kolejnych godzinach nad Polskę nasuwać się będzie strefa zachmurzenia, która przyniesie ze sobą opady deszczu. Deszczowa, miejscami wietrzna aura, zapanuje także w dzień, a termometry pokażą od 7 do 14 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Nocą na wschodzie Polski aura będzie pogodna i bez opadów. Od zachodu zaobserwować będzie można jednak wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-wschodni i południowy, słaby i umiarkowany, jedynie w górach w porywach silny i rozwijający maksymalnie prędkość do 70-80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - wtorek 31.10

Wtorek przyniesie w Polsce duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 10 l/mkw. Strefa opadów przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C w regionach północnych, przez 16 st. C w centralnej Polsce, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 40-50 km/h, a na obszarach górskich nawet do 60-70 km/h.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na wschodzie Polski po ponad 90 procent na północnym zachodzie. W większości kraju odczujemy komfort termiczny, ciepło będzie jedynie w regionach południowo-wschodnich. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo noc w Warszawie będzie pogodna, ale w jej drugiej części prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego, jednak bez deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. O północy barometry wskażą 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie zapowiada się pochmurno, przejściowo ze słabymi opadami deszczu. W drugiej części dnia możliwe są rozpogodzenia. Temperatura wzrośnie do 17 st. C. Wiatr będzie południowy, skręcający na południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 985 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę, a nad ranem również słabe opady deszczu. W najchłodniejszym momencie termometry wskażą 9 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurna aura spodziewana jest we wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. W pierwszej części dnia może dodatkowo słabo padać. Po południu przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu. Barometry pokażą w południe 986 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pochmurna noc ze słabymi opadami deszczu w jej drugiej części. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych. O północy na barometrach zobaczymy 978 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

We wtorek niebo nad Poznaniem okaże się pochmurne, a w pierwszej części dnia może dodatkowo wystąpić słaby deszcz. Termometry pokażą do 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie osiągnie w południe 986 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurna noc prognozowana jest także we Wrocławiu. W późnych godzinach nocnych może słabo padać. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą o północy 984 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek zacznie się we Wrocławiu od pochmurnej aury ze słabymi opadami deszczu, ale niebo będzie się rozpogadzać. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany, momentami dość silny wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 985 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc upłynie pod znakiem przeważnie pogodnego nieba bez opadów. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowy. Ciśnienie o północy wyniesie 976 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na pochmurny wtorek. Wystąpią rozpogodzenia, ale okresami również słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. W południe barometry wskażą 975 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl