Pogoda na jutro - wtorek 14.03. Może mocno powiać i popadać, do 15 stopni na termometrach

Pogoda na jutro, czyli wtorek 14.03. Nocne godziny przyniosą w Polsce przeważnie pochmurne niebo i silne podmuchy wiatru, a w strefie frontu atmosferycznego spodziewane są opady deszczu. Podobna aura utrzyma się także w dzień. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, ale warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy w kraju prognozowane jest zmienne zachmurzenie. W pochmurnej strefie frontu atmosferycznego mogą wystąpić opady do 3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południa i południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągając prędkość 40-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

We wtorek w Polsce zapanuje zmienne zachmurzenie. W ciągu dnia mogą wystąpić przelotne opady deszczu od 1 do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na północnym wschodzie do 15 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozwijający prędkość 40-60 km/h. Wieczorem w zachodniej Polsce mogą wystąpić porywy do 80 km/h.

Pogoda na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 80 procent, z czego najniższa przewidywana jest na południowym wschodzie. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, jednak warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, z porywami okresowo sięgającymi 50-70 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek przyniesie w Warszawie zmienne zachmurzenie i okresowy, przelotny deszcz. Termometry pokażą do 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr południowo-zachodni, okresami rozwijający w porywach prędkość 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 983 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, okresami dochodzący do 50-80 km/h, powieje z południowego zachodu. Barometry o północy wskażą 992 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

We wtorek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje pochmurna aura z przelotnymi opadami. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresowo w porywach osiągnie on prędkość 40-60 km/h. Ciśnienie osiągnie w południe 991 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno i deszczowo. W najchłodniejszym momencie nocy termometry wskażą 8 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający prędkość do 40-60 km/h, południowo-zachodni. O północy zobaczymy na barometrach 986 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu wtorek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba. W ciągu dnia prognozowane są zarówno przejaśnienia, jak i przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie w najcieplejszych chwilach do 14 st. C. Z południowego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy będą okresami dochodziły do 40-60 km/h. W południe barometry pokażą 983 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy nie mniej niż 9 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, okresami dochodzący w porywach do 40-60 km/h, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno. W ciągu dnia mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Termometry pokażą do 15 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami rozwijający w porywach prędkość 40-60 km/h. Na barometrach w południe zobaczymy 982 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc przyniesie pogodne niebo. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, okresami osiągając w porywach 40-60 km/h. Barometry wskażą o północy 976 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek niebo nad Krakowem będzie zachmurzone, a dzień może być deszczowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr południowo-zachodni, w porywach rozwijający do 40-60 km/h. W południe ciśnienie wyniesie 970 hPa.

Warunki drogowe we wtorek tvnmeteo.pl

Autor:as//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl