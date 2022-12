Pogoda na jutro - wtorek 13.12. Pomrozi w niemal całym kraju. Miejscami wciąż może sypać śnieg

Najbliższa noc przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami. We wschodnich regionach poprószy śnieg do 1-5 centymetrów. Uwaga - będzie ślisko. Temperatura minimalna sięgnie od -6 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do -2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Chwilami jego porywy mogą być silniejsze. W województwach północno-wschodnich mogą osiągać do 40-60 kilometrów na godzinę.