Pogoda na jutro - środa, 17.08. Po ciepłej nocy przyjdzie pochmurny dzień

Pogoda na jutro - środa 17.08

W środę spodziewane jest zachmurzenie: od małego na zachodzie Polski do umiarkowanego na wschodzie kraju. Po południu lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w pasie od Pomorza po Małopolskę. Zjawiska przyniosą ze sobą opady deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę oraz opady gradu. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na wschodzie do 32 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby wiatr, na zachodzie kraju północno-zachodni, we wschodniej Polsce - północno-wschodni.