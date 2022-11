Pogoda na jutro - poniedziałek, 7.11. Noc zimna, miejscami mglista. Za dnia nawet 15 stopni

Pogoda na noc 6/7.11

W nocy na Pomorzu wystąpią przelotne opady deszczu. Na Podlasiu i Roztoczu prognozuje się mgły, które mogą ograniczać widzialność. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 7.11

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na Pomorzu przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalne od 7 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr ,słaby i umiarkowany, będzie wiał z południowego zachodu. W północnej części kraju jego porywy osiągną prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.