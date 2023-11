Pogoda na jutro - poniedziałek 6.11. Pochmurna i deszczowa noc, miejscami silniej powieje

Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 6.11. Kolejne godziny przyniosą przeważnie pochmurną i wietrzną, miejscami deszczową aurę. W dzień przelotnie padać powinno tylko w części kraju, ale wciąż towarzyszyć nam będzie dość silny wiatr. Na termometrach zobaczymy od 9 do 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

W nocy w kraju zapanuje duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami i przelotnymi opadami do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągający prędkość 40-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc z niedzieli na poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 6.11

Poniedziałek na północy i wschodzie kraju przyniesie słaby deszcz do 3 l/mkw. Poza tym dzień zapowiada się pogodnie, choć miejscami może przelotnie i słabo popadać. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, okresami sięgając w porywach 40-60 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent, z czego najwyższa wystąpi na północnym wschodzie kraju. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie spodziewane jest duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozwijający okresami prędkość do 40-60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka poniedziałek pod znakiem dużego zachmurzenia i przelotnego deszczu. Po południu niebo będzie się przejaśniać i rozpogadzać. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 12 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, z porywami okresowo sięgającymi 40-60 km/h, z południowego zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 988 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pochmurno z przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresowo osiągający w porywach prędkość do 40-70 km/h. Barometry o północy wskażą 987 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami, ale również przelotny deszcz. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą 11 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozwijając prędkość 40-70 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 995 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu prognozowana jest pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi 40-70 km/h, południowo-zachodni. O północy na barometrach zobaczymy 981 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu zapanuje pogodna aura, choć rano możliwy będzie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr południowo-zachodni, okresami w porywach osiągający prędkość 40-60 km/h. Barometry pokażą w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc zapowiada się we Wrocławiu pochmurno. Przelotnie popada, ale po północy zacznie się przejaśniać. Termometry wskażą minimalnie 10 st. C. Umiarkowany i dość silny, rozwijający w porywach 40-70 km/h wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy wyniesie 979 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami osiągając w porywach 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie przewidywane jest duże zachmurzenie i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, z porywami sięgającymi 40-60 km/h, południowo-zachodni. Barometry wskażą o północy 967 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Rano niewykluczony będzie słaby deszcz. Termometry pokażą do 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr południowo-zachodni, okresami rozwijający w porywach prędkość 40-60 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 977 hPa.

