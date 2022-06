Pogoda na jutro - poniedziałek 27.06. Pełnia słońca i nawet 35 stopni

Pogoda na jutro. Poniedziałek przyniesie nam sporo słońca. Wieczorem w regionach zachodnich może zagrzmieć. Będzie to kolejny upalny dzień - na termometrach zobaczymy od 28 do 35 stopni Celsjusza.

W nadchodzącym tygodniu obszar naszego kraju stanie się areną starć pomiędzy dwoma układami barycznymi, które od kilku dni zdominowały Europę i kształtują pogodę w swojej strefie aktywności. Mowa tu o wyżu znajdującym się aktualnie nad północno-zachodnią Rosją oraz wieloośrodkowym układzie niżowym, z frontami atmosferycznymi obecnie ulokowanym nad Wyspami Brytyjskimi. W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie jeszcze w zasięgu słonecznego wyżu Frido, a jedynie na krańcach zachodnich ponownie oddziaływać będzie zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, na którym dziś w nocy oraz jutro późnym popołudniem i wieczorem lokalnie pojawią się burze. Pierwszy szturm na słoneczny i upalny wyż zostanie przeprowadzony w poniedziałek w nocy i we wtorek, kiedy to zatoka niżu z frontem niosącym przelotne opady i burze wedrze się nad zachodnie dzielnice naszego kraju, powodując kilkustopniowy spadek temperatury. Wyż nie odpuści jednak tak łatwo i bronił będzie swoich przyczółków w środkowej i wschodniej części kraju. Wkroczenie frontu nad zachodnie dzielnice nie oznacza jednak końca fali upałów nad Polską a jedynie przeniesienie środka ich ciężkości nad województwa centralne i południowe.

Pogoda na noc 26/27.06

Nadchodząca noc zapowiada się przeważnie pogodnie, jedynie na zachodzie wystąpi zachmurzenie umiarkowane. Na krańcach zachodnich lokalnie w pierwszej części nocy możliwe są burze. Temperatura minimalna sięgnie od 16 st. C na Podkarpaciu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunków wschodnich powieje słaby wiatr, tylko podczas burzy silny w porywach do 60-80 kilometrów na godzinę.