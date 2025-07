Pogoda na jutro. W nocy w części kraju pojawią się opady deszczu, lokalnie może zagrzmieć. Piątek 4.07 przyniesie spadek temperatury - odpoczniemy od upału. Miejscami możliwe są opady, a nawet burze.

W trakcie nadchodzącej nocy strefa frontowa przemieszczać się będzie w południowo-wschodniej połowie kraju, przynosząc na ogół przelotne opady deszczu o tendencji słabnącej. Spadnie między 5 a 15 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie wystąpić mogą burze, szczególnie w południowej części tej strefy opady mogą wynieść do 20-30 l/mkw. Północno-zachodnia połowa kraju będzie pogodna. Nie prognozujemy tam opadów, natomiast zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Minimalna temperatura wyniesie od 10-11 stopni Celsjusza na północy, przez 12-13 st. C w centrum, po 17-18 st. C na południowym wschodzie kraju. Zawieje wiatr z kierunków północno-zachodnich. Będzie on słaby i umiarkowany, jedynie podczas burzy z kierunków zmiennych w porywach osiągnie prędkość do 60-70 km/h.

Pogoda na jutro - piątek 4.07

W piątek w przeważającej części kraju będzie dość pogodnie z zachmurzeniem umiarkowanym, wzrastającym przejściowo do dużego. Przelotne opady deszczu możliwe są na Pomorzu - spadnie poniżej 1 l/mkw. deszczu. Na południowym wschodzie pojawi się więcej chmur, może również popadać - do 10-20 l/mkw. W rejonie górskim możliwe są burze - skumulowane sumy opadów punktowo mogą wynieść do 30 l/mkw. Maksymalna temperatura nie przekroczy 22-24 st. C w przeważającej części kraju. Na samym Wybrzeżu Gdańskim wyniesie ona mniej niż 20 st. C, a na Podkarpaciu około 20 st. C. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie temperatura powietrza wyniesie do 25 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Powieje on z prędkością 20-40 km/h. Jedynie w górach podczas możliwych burz powieje mocniej, do 60-70 km/h.

Warunki biometeo w piątek

Największa wilgotność powietrza będzie na południowym wschodzie - wyniesie 90 procent i więcej. W części frontowej wystąpią niekorzystne warunki biometeo.

Pogoda na noc - Warszawa

Początkowo w nocy w Warszawie prognozowane jest zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części nocy nastąpi zanik opadów, a zachmurzenie zmniejszy się z umiarkowanego do małego. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 13 stopni Celsjusza. Będzie wiał wiatr północno-zachodni, umiarkowany lub dość silny. W porywach osiągnie on prędkość do 40 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie wystąpi małe zachmurzenie, które przejściowo przekształci się w umiarkowane. Nie spodziewamy się natomiast towarzyszących temu zjawisk atmosferycznych jak opadów deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 24 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać. W południe osiągnie wartość 1009 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie rozpogodzone, ewentualnie wystąpi tam małe zachmurzenie. Minimalna temperatura nie spadnie poniżej 11 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, początkowo dość silny i umiarkowany. Pod koniec nocy będzie słabł. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1021 hPa i będzie powoli rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie bezchmurnie. Następnie prognozujemy wzrost zachmurzenia do małego i umiarkowanego, natomiast nie spodziewamy się, by wraz z tą zmianą pojawiły się inne zjawiska atmosferyczne. Maksymalna temperatura wyniesie 21 st. C. Wiatr umiarkowany będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie osiągnie w południe wartość 1023 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu nocą spodziewamy się początkowo dużego i umiarkowanego zachmurzenia. W drugiej części nocy będzie ono małe, albo zrobi się bezchmurne. Nie prognozujemy opadów. Minimalna temperatura wyniesie 10 st. C. Zawieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany bądź słaby. Ciśnienie o północy osiągnie wartość 1013 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurno. W ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie z małego do umiarkowanego, natomiast nie spodziewamy się opadów deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 24 st. C. Wiatr będzie przeważnie północno-zachodni i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu w nocy wystąpi zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. W drugiej części nocy opady zanikną, natomiast zachmurzenie będzie umiarkowane. Minimalna temperatura wyniesie 13 st. C. Zawieje wiatr północno-zachodni, który może przekształcać się do północnego i okresami zmiennego oraz z umiarkowanego do słabego. Ciśnienie o północy wyniesie 1009 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu w ciągu dnia niebo będzie zachmurzone - na początku w niewielkim stopniu, później w umiarkowanym. Nie spodziewamy się opadów deszczu. Maksymalna temperatura nie przekroczy 25 st. C. Wiatr będzie na ogół północno-zachodni słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać i w południe wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W pierwszej części nocy w Krakowie wystąpi zachmurzenie umiarkowane, które będzie wzrastać do dużego. Opady deszczu nie wystąpią. W ciągu nocy pojawi się zachmurzenie całkowite i wówczas spadnie deszcz. Nie można wykluczyć również burzy. Minimalna temperatura spadnie do 17 st. C. Wiatr powieje z kierunków północnych, okresami będzie zmienny, a na ogół słaby, jedynie w zasięgu chmur opadowych okresami może być dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa i będzie rosnąć.

Pogoda na jutro - Kraków

Na piątek w Krakowie prognozujemy całkowite zachmurzenie i opady deszczu o tendencji słabnącej, jednak już w drugiej części dnia na niebie pojawią się liczne przejaśnienia, a opady stopniowo będą zanikać. Maksymalna temperatura wyniesie 22 st. C. Wiatr będzie zmienny do północno-zachodniego, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie wartość 997 hPa i będzie się wahać.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl