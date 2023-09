Pogoda na jutro - piątek 22.09. Po spokojnej nocy przyjdzie zmiana 

Pogoda na jutro, czyli na piątek 22.09. Kolejne godziny przyniosą ze sobą pogodną aurę, jedynie nad ranem na niebie będą lokalnie pojawiały się chmury. W piątek zachmurzenie ma wzrastać, a w niektórych regionach spodziewane są opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy do 27 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie, tylko na zachodzie i południu nad ranem pojawi się więcej chmur. Na termometrach zobaczymy od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni wiatr, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach w górach i na przedgórzu rozwijający prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc z czwartku na piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 22.09

Piątek w zachodnich regionach i na Pomorzu przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z opadami do 5-25 litrów wody na metr kwadratowy. Deszcz zawita także do wschodniej Polski, gdzie w ciągu dnia prognozowany jest rozwój zachmurzenia kłębiastego, a miejscami przelotne opady oraz burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na wschodzie. Wiatr okaże się przeważnie południowy, jedynie na zachodzie skręcający na zachodni. Będzie umiarkowany i okresami dość silny, w porywach osiągając do 50-70 km/h, zaś w burzach - silny.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 80 procent, z czego najwyższa spodziewana jest na zachodzie kraju. Tam również odczujemy komfort termiczny, a w pozostałych regionach będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry wskażą minimalnie 15 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy w piątek czeka umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, a po południu możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burza. Na termometrach zobaczymy do 27 st. C. Południowy wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny. W południe barometry pokażą 992 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się umiarkowany i dość silny. Na barometrach o północy zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje kłębiaste, umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami mogą wystąpić opady deszczu, niewykluczona jest także burza. Termometry wskażą 25 st. C. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimalnie 18 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Barometry wskażą o północy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek przyniesie w Poznaniu kłębiaste zachmurzenie, umiarkowane i duże, a okresami opady deszczu i nawet burze. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 22 st. C. Wiatr z kierunków zachodnich będzie umiarkowany, okresami dość silny. Na barometrach zobaczymy w południe 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Niebo nad Wrocławiem będzie w nocy pogodne. Termometry wskażą minimalnie 18 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 987 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w piątek prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Okresami popada deszcz, może również zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy do 23 st. C. Umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z zachodu. W południe barometry pokażą 990 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą aura w Krakowie okaże się pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni wiatr, umiarkowany i dość silny. O północy na barometrach zobaczymy 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek upłynie w Krakowie pod znakiem kłębiastego, umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Termometry pokażą do 26 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i okresami dość silny. Ciśnienie osiągnie w południe 979 hPa.

Warunki drogowe w piątek tvnmeteo.pl

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl