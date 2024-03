Pogoda na jutro. Noc upłynie pod znakiem opadów deszczu, będzie zaledwie kilka stopni. W niedzielę 24.03 temperatura nie przekroczy 9 stopni Celsjusza. Spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem, niewykluczone są burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Nocą w regionach południowych i wschodnich będzie pochmurno z opadami deszczu (do 10 litrów wody na metr kwadratowy). Poza tym czeka nas zachmurzenie duże i umiarkowane oraz przelotny deszcz (do 5 l/mkw.). Temperatura wyniesie minimalnie od 0 stopni Celsjusza na Kujawach i Mazurach do 4 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Jedynie na wschodzie okaże się początkowo silniejszy.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedzielę 24.03

Za dnia czeka nas zachmurzenie zmienne i przelotne opady deszczu (do 5 l/mkw.). Miejscami we wschodniej części kraju możliwe są przelotne opady deszcz ze śniegiem. Lokalnie w regionach południowo-wschodnich są niewykluczone również pojedyncze burze (10-20 l/mkw. opadu i porywy wiatru rzędu 50-70 kilometrów na godzinę). Na termometrach zobaczymy od 6 st. C na Lubelszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne w niedzielę

Wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 50 procent. Im dalej na północny zachód i południowy wschód, tym będzie wzrastać do około 70 procent. Odczujemy chłód, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z kierunków zachodnich. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w niedzielę będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Po południu możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w czasie burzy silny do 70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 991 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się duże z rozpogodzeniami do umiarkowanego i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 1 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W niedzielę zachmurzenie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie zmienne, umiarkowane i duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie waha się, w południe w Gdańsku wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie będzie w nocy w Poznaniu umiarkowane, okresami duże z przelotnym opadem deszczu. Temperatura spadnie do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w niedzielę będzie umiarkowane i duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie w nocy we Wrocławiu okaże duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Powieje zachodni, początkowo umiarkowany wiatr, będzie słabł w ciągu nocy. Ciśnienie początkowo rośnie, następnie zacznie się wahać, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w niedzielę we Wrocławiu okaże się duże z rozpogodzeniami do umiarkowanego, prognozowane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pochmurna noc z opadami deszczu w Krakowie. Temperatura wyniesie minimalnie 3 st. C. Powieje zachodni, początkowo umiarkowany wiatr, będzie słabł w ciągu nocy. Ciśnienie początkowo będzie rosło, następnie zacznie się wahać, o północy osiągnie 976 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w Krakowie w niedzielę okaże się duże z przelotnymi opadami deszczu, okresami deszczu ze śniegiem, możliwe są też burze. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w czasie burzy będzie silny, osiągnie do 70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 975 hPa.

Warunki drogowe w niedzielę tvnmeteo.pl

