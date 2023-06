Pogoda na jutro - niedziela, 11.06. Nocą miejscami tylko kilka stopni, w dzień pojawi się przelotny deszcz

Pogoda na noc

W nocy na południowym wschodzie i południu kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz o sumie 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. W górskich pasmach Karpat spadnie opad rzędu 20 l/mkw. W pozostałych regionach Polski będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11-12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na południu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Pogoda na jutro - niedziela, 11.06

Niedziela przyniesie pogodną aurę. Tylko na południowym wschodzie kraju przelotnie popada deszcz do 5-10 l/mkw. W górach możliwe są burze. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.