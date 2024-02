Pogoda na jutro - niedziela 11.02. Przed nami deszczowa, lokalnie mglista noc

Pogoda na noc

Noc w całej Polsce zapowiada się pochmurno. W północnej części kraju pojawią się mgły, a widzialność ograniczona będzie do 100-500 metrów. W rejonie mgieł może przejściowo popadać mżawka. Na południu popada do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, jedynie w strefie brzegowej okresami silniejszy.