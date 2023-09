Pogoda na jutro - niedziela 01.10. Nocą miejscami popada, mogą tworzyć się zamglenia

Pogoda na noc

Noc zapowiada się przeważnie pogodnie, jedynie początkowo na południowym wschodzie Polski wystąpi duże zachmurzenie z zanikającymi, słabymi opadami deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu kraju rankiem mogą tworzyć się zamglenia. Termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza w Małopolsce do 13 st. C na północnym zachodzie. Powieje słaby, zachodni wiatr, jedynie na Wybrzeżu umiarkowany i północno-zachodni.

Pogoda na jutro - niedziela 01.10

Niedziela przyniesie nam pochmurne niebo z przejaśnieniami, a na północy okresami także słabe opady deszczu do 2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 17 st. C we wschodniej części kraju, przez 18 st. C w centralnych regionach do 19 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany, tylko na północy i wschodzie dość silny, z porywami rozwijającymi prędkość do 40-45 kilometrów na godzinę.