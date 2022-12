Pogoda na jutro - czwartek, 8.12. Nocą sypnie śniegiem, chwyci mróz

Pogoda na jutro. W czwartek 8.12 pojawią się w części kraju opady śniegu. Na drogach i chodnikach zrobi się ślisko. Termometry pokażą maksymalnie do czterech stopni Celsjusza.

Pogoda na noc 7/8.12

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. W północnej części kraju wystąpią opady śniegu. Uważajmy, będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę. Lokalnie może powodować zawieje śnieżne.