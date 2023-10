Pogoda na jutro - czwartek 5.10. Przelotnie popada, chwilami silniej powieje

Noc przyniesie na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na północy kraju chmur może być więcej, spodziewane są tam także opady deszczu rzędu 3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna sięgnie od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 13 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu. Miejscami może rozpędzać się do 40-60 kilometrów na godzinę. W strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 70 km/h.

Pogoda na jutro - czwartek 5.10

W czwartek na południu będzie przeważnie pogodnie. W pozostałej części kraju pojawi się zmienne zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu do 1-6 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach może osiągać 50-70 km/h. W strefie brzegowej może wiać jeszcze mocniej - do 60-80 km/h.