Pogoda na dziś - wtorek, 19.07. Pochmurno z rana, pogodnie pod wieczór. Miejscami będzie gorąco

Pogoda na jutro, czyli wtorek, 19.07. Dzień przyniesie ze sobą małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie na północnym wschodzie kraju mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Wieczorem w wielu miejscach niebo się rozpogodzi. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 33 stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wtorek nad Polską zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Jedynie na Suwalszczyźnie i Podlasiu chmur może pojawić się więcej, a wraz z nimi słabe opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 29 st. C w centrum do 33 st. C w na południowym zachodzie kraju. Zachodni i południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek, 19.07 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - wtorek, 19.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 procent na południowym zachodzie kraju do 70 procent na północnym wschodzie. We wschodniej Polsce odczujemy komfort termiczny, za zachodzie będzie gorąco, zaś w środkowej części kraju ma być ciepło. Neutralne warunki biometeorologiczne zapanują na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju, a w pozostałych regionach będą korzystne.

Warunki biometeo we wtorek, 19.07 tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Wtorek przyniesie mieszkańcom Warszawy umiarkowane zachmurzenie z rozpogodzeniami, a późnym popołudniem i wieczorem - bezchmurne niebo. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się wtorek pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia z rozpogodzeniami oraz bezchmurnego nieba w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie początkowo spadać, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek w Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie w pierwszej i bezchmurne niebo w drugiej części dnia. Na termometrach zobaczymy do 32 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1008 hPa, zaś ciśnienie początkowo będzie spadać, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu upłynie pod znakiem słonecznej aury. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy do 32 st. C. Z południowego zachodu i zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie początkowo spadać, a następnie lekko rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie wtorek przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe barometry pokażą 991 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Warunki drogowe we wtorek, 19.07 tvnmeteo.pl

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl