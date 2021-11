Pogoda na dziś - sobota 20.11. Pochmurna aura z opadami. Od 8 do 12 stopni

W sobotę, w pierwszej połowie dnia, wystąpi umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu na północy, północnym wschodzie oraz częściowo w centrum i na wschodzie Polski. Później jednak w tych rejonach zachmurzenie będzie wzrastać do całkowitego i popada słaby, przejściowo umiarkowany deszcz z przerwami. Na pozostałym obszarze kraju dominować będzie duże i całkowite zachmurzenie, miejscami ze słabymi opadami deszczu i mżawką. Padać nie powinno jedynie w rejonie Dolnego Śląska - tam są szanse na rozpogodzenia i przejaśnienia w godzinach wieczornych. Termometry pokażą maksymalnie od 8-9 stopni Celsjusza w rejonie Suwałk, przez 10-11 st. C w centrum i na południu, do 11-12 st. C w rejonie Szczecina. Wiatr umiarkowany i dość silny, czasami porywisty, powieje z zachodu.