Pogoda na dziś - poniedziałek 24.01. Mroźny wschód, na zachodzie nawet 8 stopni

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z lokalnymi przejaśnieniami. Od Mazur i Podlasia, przez centrum, po Górny Śląsk, prognozuje się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu, które miejscami będą zamarzać. Zrobi się ślisko. Na zachodzie Polski mgły mogą utrzymywać się do godzin okołopołudniowych. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.