Pogoda na dziś - niedziela, 5.06. Będzie ciepło i słonecznie, na termometrach do 26 stopni

Alpy stają się coraz bardziej zielone, co potwierdzają dane satelitarne. Z analizy prawie 40-letniego okresu wynika, że powyżej linii drzew roślinność jest bogatsza na trzech czwartych najwyższych europejskich gór. Autorzy badania ostrzegają przed błędnym kołem. - Bardziej zielone góry odbijają mniej światła słonecznego, to prowadzi do dalszego ocieplania się, co z kolei powoduje zmniejszanie się pokrywy śnieżnej - mówi Sabine Rumpf z Uniwersytetu w Bazylei.