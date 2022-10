Pogoda na 5 dni. Pogodowa przepychanka nad Polską z szansą na cieplejsze dni

Aura w kolejnych dniach okaże się zmienna. Nad Polską będą ścierały się masy powietrza, które naprzemiennie przyniosą ze sobą ciepłą i słoneczną pogodę oraz opady deszczu, a miejscami nawet burze. Termometry pokażą nawet 21 stopni Celsjusza.

Polska dostała się w obszar podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Karpat i Ukrainy - wskazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Nasz kraj znalazł się w umiarkowanie chłodnym powietrzu polarnym, które w piątek będzie wypierane przez cieplejsze masy od południa.

W kolejnych dniach czeka nas przepychanka wyżu z atlantyckimi niżami, które to układy mają na zmianę obejmować Polskę. W sobotę niż wciśnie nad kraj deszczową strefę frontu atmosferycznego, ale w niedzielę spokojny, pogodny wyż znad Karpat rozpogodzi niebo. W poniedziałek o północ kraju zahaczy islandzki wir niżowy, pchając w głąb kraju front atmosferyczny.

Od wtorku rozwijać się ma potężny, słoneczny wał wyżowy przebiegający od Azorów na Atlantyku po Rosję. Zmienna pogoda ustąpi stabilnej, typowej dla jesiennego wyżu, z nocnymi i porannymi mgłami oraz rozpogodzeniami w ciągu dnia. Pojawi się również szansa na napływ ciepłych mas powietrza znad południowej Europy.

Prognoza temperatury w dniach 07-11.10 ventusky.com

Pogoda na piątek

W piątek rano miejscami będzie pochmurno i mglisto. W dzień chmury rozproszą się, a w Polsce zapanuje słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, poprzez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu dość silny.

Prognoza opadów w dniach 07-11.10 ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Od zachodu w głąb kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy, a na Pomorzu możliwe będą burze z opadami do 15 l/mkw. W ciągu dnia temperatura wyniesie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centralnej Polsce, do 20 st. C na Podkarpaciu. Z południowego zachodu i zachodu powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach rozwijający do 50-60 kilometrów na godzinę.

W niedzielę spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale rano może być mglisto. Termometry pokażą od 13 st. C na Podlasiu, poprzez 15 st. C w regionach centralnych, do 17 st. C na Śląsku. Powieje południowy i zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego, na zachodzie wzrastającego do dużego. Na Pomorzu mogą wystąpić opady deszczu do 5-15 l/mkw. i burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50-70 km/h.

Aura we wtorek zapowiada się pochmurno, ale niebo będzie się rozpogadzać. Na Pomorzu i Podkarpaciu okresami spodziewany jest słaby deszcz do 2-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podlasiu, poprzez 15 st. C w centralnej Polsce, do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl