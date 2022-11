Pogoda na 16 dni: zmiany nastąpią w drugiej połowie listopada

Nowa fala ciepłego powietrza jest właśnie w drodze do centrum Europy. Jej przemieszczanie się z południa w głąb kontynentu umożliwia potężny niż, którego centrum w poniedziałek będzie znajdować się w pobliżu Wielkiej Brytanii. Z kolei na południe od naszych granic, od Bałkanów, aż po południową Rosję, rozciąga się pas wysokiego ciśnienia, co także ułatwia transport ciepłych mas powietrza w nasze strony (patrz mapa).

W pierwszych dniach tygodnia będzie zdecydowanie ciepło jak na tę porę roku, bo na południu kraju temperatura wzrośnie do 16 stopni Celsjusza, a lokalnie może być nawet 17 st. C. Później, od czwartku, na termometrach zobaczymy do 13-14 stopni i taki stan rzeczy utrzyma się do połowy miesiąca. Natomiast po 16 listopada nastąpi zmiana cyrkulacji powietrza na północno zachodnią, co oznacza ochłodzenie i spadek temperatury poniżej 10 stopni.