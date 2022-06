Możliwe alerty IMGW - burze z gradem i upał. Przed nami dni z niebezpieczną pogodą

IMGW wydał prognozę zagrożeń. Z komunikatów synoptyków na kolejne dni wynika, że w czwartek i piątek we znaki dadzą nam się burze z gradem, zaś w sobotę zagrozi nam upał. Sprawdź, gdzie mogą pojawić się alerty.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek - burze z gradem

Mogą wystąpić tam burze z opadami deszczu od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 40 l/mkw. lub porywami wiatru o prędkości 70-90 kilometrów na godzinę. Miejscami może pojawić się grad.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek - burze z gradem

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę - upał

Alert pierwszego stopnia przed upałem oznacza, że przez co najmniej dwa kolejne dni temperatura będzie utrzymywać się na poziomie 30-34 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy osiągnie 18 st. C lub temperatura maksymalna w ciągu dnia przekroczy 34 st. C.