Gdzie jest burza? Po południu grzmi w części kraju

czytaj dalej

Bobra, który kąpał się w rzece, stojąc na dwóch łapach, uchwyciła fotopułapka Reportera 24. Zwierzę wykorzystało przednie łapki do szorowania swojego futerka w sposób podobny do ludzkiej kąpieli. Jak przyznał autor nagrania, uchwycenie takiej sceny to rzadkość.