Burze, oblodzenie, silny wiatr. Przybyło ostrzeżeń IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

W wymienionych regionach prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenie

wielkopolskiego , poza centralnymi, zachodnimi i południowymi powiatami (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 17 w czwartek do godziny 10 w piątek).

dolnośląskiego , w południowych powiatach (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 18 w czwartek do godziny 10 w piątek);

opolskiego , poza centralnymi i północno-zachodnimi powiatami (ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek);

kujawsko-pomorskiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 17 w czwartek do godziny 10 w piątek);

łódzkiego (w północnych powiatach ostrzeżenia będą ważne od godziny 17 w czwartek do godziny 10 w piątek, a w pozostałych regionach od godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek);

śląskiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek);

małopolskiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek);

podkarpackiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek);

lubelskiego (gdzie ostrzeżenia będą ważne do godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek);

mazowieckiego (w południowych powiatach ostrzeżenia będą ważne od godziny 17 w czwartek do godziny 10 w piątek, a w pozostałych regionach od godziny 19 w czwartek do godziny 10 w piątek);

podlaskiego (w północnych powiatach ostrzeżenia będą ważne od godziny 16 w czwartek do godziny 9 w piątek, a w pozostałych regionach od godziny 17 w czwartek do godziny 10 w piątek);

warmińsko-mazurskiego (ostrzeżenia będą ważne do godziny 16 w czwartek do godziny 9 w piątek);

pomorskiego (ostrzeżenia będą ważne do godziny 16 w czwartek do godziny 9 w piątek);

Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4 st. C do -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.