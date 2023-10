Silny wiatr i sztorm na Bałtyku. IMGW ostrzega

IMGW wydał alerty meteorologiczne. Na północy kraju towarzyszyć nam będą podmuchy o prędkości do 75 kilometrów na godzinę, a niebezpiecznie może być do środowego poranka. Synoptycy ostrzegają również przed sztormem na Bałtyku.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich wydało ostrzeżenie o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformował, że ostrzeżenie dotyczy wschodniej części strefy brzegowej i obowiązuje od wtorku od godziny 15 do godz. 4. nad ranem w środę.

Synoptycy prognozują, że wystąpi wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach 7, skręcający na zachodni do północno-zachodniego i wzrastający na 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.