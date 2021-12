Alerty IMGW. W tych miejscach kraju mróz ściśnie mocno

Alarmy IMGW - silny mróz

Za nami mroźny poranek

Poniedziałkowy poranek przyniósł w wielu regionach silny mróz. W województwie zachodniopomorskim najniższą temperaturę odnotowano w Wierzchowie -21,6 stopnia Celsjusza, Trzcińsku -20,4 st. C, Szczecinku -17 st. C, Przelewicach -16,5 st. C, Resku -16,5 st. C i Goleniowie -16 st. C. W województwie łódzkim temperatura powietrza na przeważającym obszarze spadła do -17 st. C, lokalnie do -20 st. C. Podobne wartości zanotowano w województwie wielkopolskim. Cieplej było natomiast w województwie pomorskim. Tam najniższa temperatura minimalna wystąpiła w południowych i zachodnich powiatach. Jak informował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, część centralna przez część nocy pokryta była chmurami, co zapobiegło silnemu wychłodzeniu terenu. Zanotowana temperatura minimalna -14,5 st. C w Miastku, -14,1 st. C w Chojnicach, -14 st. C w Kmiecinie, -13,6 st. C Radostowie. Stacje nadmorskie zanotowały z kolei od -8 st. C w Ustce do -3,6 st. C na Helu.