Alerty IMGW - burze. Miejscami może intensywnie padać

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali we wtorek alerty pierwszego stopnia w związku z burzami.

Alerty IMGW - burze

Prognozowane są burze z opadami deszczu do 20 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę. W województwach zachodniopomorskim i wielkopolskim ostrzeżenia będą ważne od godz. 15 we wtorek. W woj. łódzkim zaczną obowiązywać dwie godziny później.