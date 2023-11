Wietrzna noc w części kraju. IMGW ostrzega

czytaj dalej

Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) donosi, że zjawisko El Nino będzie kształtowało warunki pogodowe co najmniej do kwietnia 2024 roku. Ta anomalia pogodowa, związana z ociepleniem wód w środkowej i wschodniej części Pacyfiku, przyczyni się do dalszego wzrostu temperatury zarówno na lądzie, jak i w oceanach.