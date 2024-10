Znalazł fragment pterodaktyla na nadbałtyckim klifie. "Był jednym z ostatnich na Ziemi"

W Danii odnaleziono fragment skamieniałości pterodaktyla. Chociaż ma on zaledwie kilka milimetrów długości, jest wyjątkowy - prawdopodobnie pochodzi od osobnika żyjącego stosunkowo niedługo przed zagładą tych prastarych gadów.

Jak wygrana w Lotto

Uwagę badaczy zwrócił fakt, że skamieniały fragment kości był pusty w środku, a jego ścianka miała grubość 0,1 mm. Kształt i masa skamieniałości wskazywały, że należała on do ptaka lub pterodaktyla. Potwierdziły to badania paleontologiczne - fragment rzeczywiście pochodził ze skrzydła dinozaura, prawdopodobnie z palca podtrzymującego zewnętrzną część skrzydła.